Кличко знает, в чем заминка с выборами мэра Киева

Лидер политической партии «УДАР» Виталий Кличко заявляет, что если бы он отказался баллотироваться на должность мэра Киева, то в столице эти выборы уже были бы или проведены, или назначены на ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик сказал в эфире телеканала Интер в ток-шоу «Большая политика с Евгением Киселевым».

Так, на вопрос, отказывается ли он от участие в выборах киевского городского председателя, В.Кличко сказал: «Вы сказали сейчас, что Кличко отказался принимать участие в выборах мэра Киева... Если бы Кличко отказался от этого, выборы мэра прошли бы в эту субботу. Почему выборы мэра не проходят в Киеве? Есть один фактор – потому что представитель власти не может победить человека, заявившего о своих мэрских амбициях. Они (представители власти – УНИАН) очень волнуются, и они знают, что этого не смогут сделать».

Он обратил внимание, что выборы должны были состояться в прошлом году, когда проходили местные выборы по всей Украине, но не состоялись. «Потом выборы должны были состояться в мае. Сейчас мы уже говорим об июле. Но если бы Кличко отказался принимать участие в выборах мэра, то выборы прошли бы. Поскольку не было бы претендентов на эту должность. Останавливает проведение выборов лишь присутствие Кличко», - заявил лидер «УДАРа».

Он также сказал, что хочет поставить точку в вопросе, будет ли он баллотироваться на должность мэра столицы.

«Потому что очень много спекуляций на эту тему. Я не хочу давать виртуальный ответ на виртуальный вопрос. Когда будут выборы назначены, тогда мы будем четко определять и говорить свою позицию. Когда будут назначены выборы, я как лидер политической силы обещаю, что на следующий же день, или в этот же день мы сможем дать четкий ответ на четкий вопрос», - сказал В.Кличко.

По настойчивой просьбе присутствующих в студии уточнить ответ на вопрос: если на 28 октября вместе с парламентскими выборами назначат выборы мэра Киева, будет ли он баллотироваться и туда, и туда? В.Кличко сказал: «Мне не нравится ваше слово «если». Мы начинаем спекулировать. Но если будут проходить, то я буду баллотироваться».