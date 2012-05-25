Улучшение жизни уже сегодня: У Азарова разрешили некоторые психотропы

Об этом говорится в постановлении правительства № 408 от 23 мая, пишет Экономическая правда.

Этим постановлением вносятся изменения в постановление правительства № 770 от 6 мая 2000 года "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров"

В частности, кроме "шалфея вещунов", из перечня исключены ряд психотропов: гавайская роза, семена гавайской розы (семена растения вида Argyrea nervosa), голубой лотос, цветы и листья голубого лотоса (цветы и листья растения вида Nymphea caerulea), семена Гермалы (Peganum Harmalae), лоза Каапы "Золотой" (Banisteriopsis Саар), кора Чалипонга (Diplopterys cabrerana), кора Мимозы (Mimosa Hostilis), кактус Сан-Педро (Echinopsis pachanoi, syn. Tricho-cereus pachanoi), кактус Лофофора Уильямса (Lophophora Williamsii) , семена Ипомеи красно-голубой (Ipomoea rubro-caerulea).

Указанные растения согласно постановлению № 770 от 2000 года ранее были включены в список особо опасных психотропных веществ оборот которых был запрещен.

В постановлении не указано с какой целью перечисленные виды веществ исключены из списка запрещенных наркотических средств.

Также не отмечается в каких отраслях разрешена реализация и применение данных веществ