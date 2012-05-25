Туск о визите Януковича на Евро: Естественно, но не очень комфортно

Премьер-министр Дональд Туск считает обязанностью Польши очистить Евро-2012 от политического груза и не собирается устраивать политические демонстрации, пишет Зеркало недели со ссылкой на «Польское радио».

«Это дело естественное, но не очень комфортное… Вообще-то я склонен к тому, чтобы всем пожать руку», — сказал Туск на вопрос о визите Виктора Януковича на открытие Евро-2012 в Варшаву.

Вместе с тем он отметил, что не намерен демонстрировать поддержку Януковичу. «Пусть также не будет такого впечатления, что мы якобы во всем поддерживаем сегодняшнюю украинскую власть. Но вместе с тем, мы бы не хотели, чтобы матчи Евро-2012 превратились в какие-то политические демонстрации. Насколько нам хватит таланта, там мы и будем себя вести. Надеюсь, что вы не будете стесняться поляков», — сказал Туск.

Туск также вновь заявил, что европейские лидеры не намерены бойкотировать Евро-2012. «Нет никакого бойкота Евро-2012, атмосфера улучшилась. Я получил также много сигналов, которые показывают, что в деле политического контекста все довольно четко отличают Варшаву от Киева. И нет никакой проблемы со стороны европейских лидеров в отношении Евро-2012», — сказал польский премьер.