СМИ: Свекра Тимошенко похоронили под надзором СБУ и милиции

Прощание со свекром экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Геннадием Тимошенко прошло в Преображенском соборе в центре Днепропетровска под надзором СБУ и милиции.

Как сообщает ТСН, на прощание со свекром Ю.Тимошенко прибыло очень много милиционеров и сотрудников СБУ в штатском, но они лишь наблюдали за церемонией.

Церемония началась в 11.00 и длилась около часа. Во время церемонии прощания собор не закрывали для обычных людей – пройти мог любой.

В то же время, работники милиции помогали процессии захоронения проехать к кладбищу, чтобы она не растянулась.

Муж Ю.Тимошенко Александр на похороны отца не приехал.

Как объяснил первый заместитель председателя "Батьківщина" Александр Турчинов, даже если бы А.Тимошенко приехал на похороны отца, ему бы не дали с ним проститься – задержали бы сразу по прибытии.

Также на церемонии присутствовали тетя Ю.Тимошенко Вера Ульяхина, мать Людмила Телегина, дочь экс-премьера Евгения, а также народные депутаты от «БЮТ-Батьківщини» Иван Кириленко и Михаил Соколов.

Похоронили Г.Тимошенко на закрытом кладбище – Запорожском, где хоронят известных жителей города.

Как сообщал УНИАН, Г.Тимошенко умер 24 мая ночью в результате тяжелой болезни. Руководитель Качановской колонии Харькова Иван Первушкин не дал разрешение Ю.Тимошенко съездить в Днепропетровск на похороны.