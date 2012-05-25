Литвин не хочет, чтобы Украина привыкала к негативным оценкам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин заявил сегодня в интервью телеканалу “Рада”.

Председатель ВР отметил, что он внимательно изучил резолюцию Европарламента относительно Украины. “По большому счету ничего нового она не привнесла. Но это документ, который удостоверяет предложения Европейского Союза и с ним нужно считаться”, - сказал председатель ВР.

В.Литвин считает, что Украина должна действовать адекватно относительно тех замечаний, которые звучат. “Я считаю, что нужно адекватно действовать и действовать таким образом, чтобы не было нареканий, если мы считаем себя частью единого целого”, - сказал он. При этом спикер добавил, что сегодня ни одна страна не может самостоятельно принимать какое-либо решение внутреннего характера, поскольку большинство стран подписали всеобщие соглашения, в которых обязуются действовать на общецивилизационных принципах.

Председатель ВР отметил, что не хотел бы чтобы у Украины был эффект привыкания к негативным оценкам со стороны европейских структур. “Я очень не хочу, чтобы страна была объектом принятия тех или иных решений. Мы должны в первую очередь у себя дома определить, что мы хотим и уважаем ли мы сами себя, уважаем ли мы свой народ и способны ли мы действовать так, чтобы нам не подсказывали, мягко говоря, как нужно действовать”, - добавил В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Европарламент одобрил резолюцию относительно ситуации в Украине, в которой призвал к немедленному и безоговорочному освобождению всех заключенных, осужденных по политически мотивированным основаниям, обеспечить участие лидеров оппозиции в следующих парламентских выборах, предоставить всем заключенным по политически мотивированным

основаниям права на адекватное медицинское лечение, полный доступ к адвокатам и родственникам.

Кроме того, депутаты осудили применение силы к бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко в тюрьме, и призвали власть Украины провести честные и свободные парламентские выборы в октябре этого года.