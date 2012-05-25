Во вчерашней драке в ВР бютовцу сломали палец (фото)
15:21, 25 мая 2012Политика
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Народному депутату от “БЮТ-Батьківщини” Степану Курпилю во время вчерашней драки в парламенте сломали палец.
Степан Курпиль шутит, что это малая цена за демократию, фото с Facebook И. Геращенко
Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от НУ-НС Ирина Геращенко.
“Степан держится хорошо, шутит, что это малая цена за демократию. Интересно, что на это скажут «регионы»: что он сам упал на руку?”, - написала И.Геращенко.
Она также выложила фотографию, на которой С.Курпиль с загипсованным пальцем левой руки.
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