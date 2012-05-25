Тюремщики засекли, что Тимошенко полтора часа говорила по мобильному

Как говорится в сообщении, Ю.Тимошенко, которая находится в ЦКБ "Укрзалізниці", получила разрешение на осуществление телефонного звонка родственникам. «Ю.Тимошенко имела 3 телефонных разговора общей продолжительностью около 1,5 часов. Для этого ей был предоставлен мобильный телефон», - отметил помощник председателя ГПтС Игорь Андрушко.

В соответствии с требованиями уголовно-исполнительного кодекса Украины и Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, для предоставления телефонных разговоров осужденным используется телефон дежурной части или таксофон, установленный на территории учреждения исполнения наказаний. При этом предоставление телефонных разговоров осужденным, которые находятся в лечебных учреждениях Минздрава Украины, действующим законодательством, а также ведомственными или межведомственными нормативно-правовыми актами не предусмотрено.

Однако, учитывая особенность существующей ситуации в семье Ю.Тимошенко, после соответствующего согласования этого вопроса, руководством Качановской исправительной колонии № 54, в виде исключения, было предоставлено разрешение экс-премьеру на осуществление телефонных звонков для выражения соболезнований родным.

Как сообщал УНИАН, свекор экс-премьер-министра Геннадий Тимошенко умер 24 мая ночью в результате тяжелой болезни.

Руководитель Качановской колонии Иван Первушкин не дал разрешения Ю.Тимошенко съездить в Днепропетровск на похороны.