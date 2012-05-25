Тысяча людей под ВР требует «забрати лапи від мови»
12:02, 25 мая 2012Политика
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Возле Верховной Рады митингуют более тысячи представителей общественных организаций и граждан, которые выступают против принятия языкового законопроекта Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова.
|Участники акции организовывают поездку на округ Колесниченко
Участники акции держат плакаты в защиту украинского языка, в частности, «Одна Україна – одна мова», «Заберіть лапи від моєї мови».
Митингующие собирают подписи среди желающих принять участие в поездке в избирательный округ, где, ориентировочно, будет баллотироваться в ВР, В.Колесниченко.
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