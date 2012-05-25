Тысяча людей под ВР требует «забрати лапи від мови»

12:02, 25 мая 2012
Политика
2172 0

Возле Верховной Рады митингуют более тысячи представителей общественных организаций и граждан, которые выступают против принятия языкового законопроекта Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова.  

Мова
Как передает корреспондент УНИАН, они заявляют, что митинг будет продолжаться до полного закрытия сегодняшней работы ВР.

Участники акции держат плакаты в защиту украинского языка, в частности, «Одна Україна – одна мова», «Заберіть лапи від моєї мови».

Митингующие собирают подписи среди желающих принять участие в поездке в избирательный округ, где, ориентировочно, будет баллотироваться в ВР, В.Колесниченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter