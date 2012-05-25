Представитель Президента в ВР: Мы настаиваем, чтобы закон о языках рассмотрели

Фракция Партии регионов будет настаивать на голосовании за законопроект о принципах языковой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат, представитель Президента Украины в ВР Юрий Мирошниченко.

Он сказал: «Мы будем настаивать на том, чтобы этот вопрос ставился». «Каждому из нас идти сейчас к избирателям и у каждого из нас будут спрашивать, равно как и наших коллег из других фракций, какие из тех обязательств предвыборных, которые мы давали, выполнены, и если не выполнены, то почему», - отметил Ю.Мирошниченко.

На уточняющий вопрос журналистов, есть ли голоса, необходимые для принятия законопроекта, авторами которого является Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, он сказал: «Вопрос не в голосах, а вопрос в политической позиции ПР». Он напомнил, что ПР обещала избирателям «поставить данный закон и голосовать за него». По его словам, в данной ситуации уже речь идет о «выполнении своих предвыборных обещаний». «И для Партии регионов вопрос внесения на голосование данного законопроекта будет принципиальным», - подчеркнул он.