Из Чехии призывают встать на защиту украинского языка

Об этом говорится в обращении украинских организаций в Чешской Республике к украинцам мира, обнародованном на сайте «Української газети», которая выходит в Чехии.

В частности, обращение подписали организации «Украинская европейская перспектива», «Украинская инициатива в Чешской Республике», «Объединение украинок в Чешской Республике», «Укргазета», «Украинский журнал», Украинская субботняя школа «Эрудит».

В обращении отмечается, что Украина как государство и украинский народ в опасности.

«Руководство государства, где преобладают сегодняшние янычары, оборотни и немного оцивилизованнные батраки из российского нечерноземья, а также украинцы по национальности, для которых само упоминание о чем-либо национальном является катастрофой, затеяли авантюру по уничтожению украинского языка, украинской истории, а в перспективе - уничтожению украинской государственности и искоренению всего украинского», - считают украинцы в Чехии.

Они подчеркивают, что веками деды и прадеды боролись за независимость Украины, за святую украинскую Церковь, родной украинский язык. «Наши братья и сестры завоевывали независимость в девяностых годах, которую ющенки и другие их прихвостни отдали неукраинским правителям. Это уже было в нашей истории и это повторяется вновь», - говорится в обращении.

Его авторы убеждены, что законопроект о введении двуязычия в Украине является авантюрой и стремлением власти скрыть свои собственные ошибки и просчеты во внутренней и внешней политике, внести смуту и разруху в государстве.

«Украинское государство должно иметь единственный государственный язык – украинский. Если это кому-то не нравится – мир открыт. Так же, Украинское государство должно иметь национально сознательных правителей – украинцев по национальности и украинцев-националистов-патриотов по духу. Иного пути нет – иначе государство погибнет», - говорится в обращении.

«Введение второго государственного языка – это преступление против Украины, преступление против нации. Это преступление против истории и против народа. Мы должны защитить свой язык. А с ней и свое Украинское государство и украинский народ», - заявляют украинцы Чехии.

Они призывают все мировое украинство встать на защиту украинского языка, украинской истории и культуры.