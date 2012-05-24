Депутату-бютовцу разбили голову (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас у депутата Н.Петрука рассечена голова и он весь истекает кровью. Стало известно, что пострадавший находится в одном из помещений ВР, куда не пускают журналистов.

Как сообщил УНИАН народный депутат Александр Сочка, Н.Петруку оказывают медицинскую помощь. «Насколько я слышал из разговора врачей, рану на голове нужно зашивать», - сказал А.Сочка.

В это время депутаты от оппозиции отходят от трибуны Верховной Рады. В зале раздаются аплодисменты. Аплодируют депутаты из фракций оппозиции, также раздаются аплодисменты в ложе помощников народных депутатов.

Также аплодисментами поддержали то, что было сорвано голосование за языковой законопроект и некоторые журналисты.

В президиуме парламента в данное время находится около 10 народных депутатов из фракции Партии регионов.

В зале депутаты в основном находятся на своих рабочих местах - как из фракций оппозиции, так и из парламентского большинства, и не покидают сессионный зал, хотя заседание объявлено закрытым.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде произошла драка между представителями фракций Партии регионов и "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС, которые протестовали против языкового законопроекта «регионалов».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас у депутата Н.Петрука рассечена голова и он весь истекает кровью. Стало известно, что пострадавший находится в одном из помещений ВР, куда не пускают журналистов.

Как сообщил УНИАН народный депутат Александр Сочка, Н.Петруку оказывают медицинскую помощь. «Насколько я слышал из разговора врачей, рану на голове нужно зашивать», - сказал А.Сочка.

В это время депутаты от оппозиции отходят от трибуны Верховной Рады. В зале раздаются аплодисменты. Аплодируют депутаты из фракций оппозиции, также раздаются аплодисменты в ложе помощников народных депутатов.

Также аплодисментами поддержали то, что было сорвано голосование за языковой законопроект и некоторые журналисты.

В президиуме парламента в данное время находится около 10 народных депутатов из фракции Партии регионов.

В зале депутаты в основном находятся на своих рабочих местах - как из фракций оппозиции, так и из парламентского большинства, и не покидают сессионный зал, хотя заседание объявлено закрытым.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде произошла драка между представителями фракций Партии регионов и "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС, которые протестовали против языкового законопроекта «регионалов».