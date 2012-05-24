Верховная Рада отказалась отложить рассмотрение языковых законопроектов

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение отложить проголосовал только один народный депутат из 268 зарегистрированных в сессионном зале.Всего предлагалось отложить 5 законопроектов, касающихся этой темы.

После этого парламент принял решение рассматривать все эти законопроекты по полной процедуре.