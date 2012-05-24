Верховная Рада отказалась отложить рассмотрение языковых законопроектов
17:50, 24 мая 2012Политика
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Верховная Рада отказалась отложить сегодня рассмотрение законопроектов, касающихся государственной языковой политики.
Парламент будет рассматривать все законопроекты по полной процедуре
Как передает корреспондент УНИАН, за предложение отложить проголосовал только один народный депутат из 268 зарегистрированных в сессионном зале.Всего предлагалось отложить 5 законопроектов, касающихся этой темы.
После этого парламент принял решение рассматривать все эти законопроекты по полной процедуре.
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