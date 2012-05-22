СМИ: Встреча Бойко и Миллера прошла безрезультатно

Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".

Эксперты не исключают продолжения переговоров, но уже в политической плоскости.

Высокопоставленный источник в Минэнерго утверждает, что главный предмет разногласий — оценка стоимости газотранспортной системы. Российская сторона считает, что ее цена не превышает $4,2 млрд. Но Украина готова продать ГТС консорциуму только после ее оценки международным аудитором — сейчас этим занимается Baker Tilly. Ранее система дважды оценивалась: в 2007 году — в $24,8 млрд, а в 2009 году — в $9,9 млрд.

"Мы полтора года толчем воду в ступе, и никаких подвижек нет. По сути, точка невозврата пройдена, и мы пойдем своим путем — будем строить газопровод South Stream, расширять Nord Stream, сократив прокачку газа через Украину до минимума",— говорит собеседник издания в "Газпроме". Это подтверждает и источник в украинском Минэнерго, который заявляет, что Киев в свою очередь намерен до минимума сократить потребление российского газа. "Мы крупнейший рынок сбыта российского газа в мире, да еще и покупаем его по самой высокой цене. Посмотрим, как "Газпром" заговорит, когда мы откажемся от покупки этих объемов",— говорит собеседник "Коммерсанта".