Власенко: Законодательство разрешает лечить Тимошенко за границей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге перед Центральной клинической больницей «Укрзализницы» в Харькове заявил защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

«Я хочу отметить, что, не касаясь вопроса желания или нежелания Юлии Владимировны лечиться за рубежом, действующее законодательство не нуждается ни в каких дополнительных изменениях для лечения любого заключенного за пределами границ Украины», - сказал он.

«Во-первых, ч. 2 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса предоставляет заключенным все права, которые имеют другие граждане Украины, а во-вторых, ст. 36 основ законодательства Украины по вопросам здравоохранения, статья так и называется «лечение больных за рубежом Украины», и, соответственно, нет ограничения, чтобы эта норма не применялась к лицам, которые находятся в заключении», - заявил С.Власенко.

По словам защитника, чтобы реализовать эту норму, нужно заключение врачей о том, что человек нуждается в лечении, и заключение о том, что такое лечение невозможно в Украине.

«Государство обязано содействовать лечению такого человека за рубежом. Нужна политическая воля Януковича на такие действия», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный прокурор Виктор Пшонка неоднократно заявлял, что украинским законодательством не предусмотрен выезд осужденных на лечение за границу.

«Что касается выезда (заключенных) за границу на лечение, то украинское законодательство не предусматривает этого. В украинском законодательстве отсутствует такая норма», - сказал В.Пшонка.

28 апреля Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Министерство иностранных дел Германии ведет переговоры с властями Украины относительно перевозки экс-премьера на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Кроме того, 3 мая Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы принять на лечение Ю.Тимошенко, если бы это разрешили украинские власти.