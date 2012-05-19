Томенко говорит, что ЦИК может поправить закон о выборах и без ВР

Об этом Н.Томенко заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

По словам вице-спикера, как свидетельствует практика, при рассмотрении любого вопроса по внесению изменений в избирательный закон следует быть очень внимательными.

Н.Томенко отметил, что оппозиция выступает не против технических правок в соответствующий закон со стороны Центральной избирательной комиссии, а против того, что в период их рассмотрения в сессионном зале могут вноситься со стороны власти совершенно другие правки, которые полностью изменят суть некоторых положений.

«Может быть попытка творчески добавить те правки, о которых говорят особенно чиновники на местах», - сказал вице-спикер. В частности, напомнил он, речь идет о необходимости хранения избирательной документации в течение пяти лет и ответственности за ее уничтожение.

«Именно поэтому оппозиция считает, что технические проблемы закона можно беспроблемно решить разъяснениями Центральной избирательной комиссии», - сказал Н.Томенко. При этом вице-спикер добавил, что «теоретически можно рискнуть проголосовать предложения ЦИК в Верховной Раде», но при условии, что все фракции возьмут обязательство проголосовать сразу это и в первом чтении, и в целом.

«При любых обстоятельствах оппозиция будет делать все, чтобы не допустить изменений в принципиальные и концептуальные статьи закона», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 8 мая Центральная избирательная комиссия одобрила предложения в Закон «О выборах народных депутатов Украины».

По словам докладчика по этому вопросу, заместителя председателя комиссии А.Магеры, «изменения никоим образом не касаются каких-либо политических моментов закона».

14 мая Председатель Верховной Рады Владимир Литвин сказал, что считает необходимым внести «технические изменения» в закон о выборах.