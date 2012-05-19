Содокладчики ПАСЕ призвали нормально лечить не только Тимошенко

Об этом говорится в их заявлении по итогам визита в Киев, текст которого передан УНИАН.

“После встречи с бывшим премьер-министром Ю.Тимошенко в харьковской больнице, где она проходит лечение, содокладчики заявили, что очень довольны, что она сейчас получает надлежащее медицинское лечение под наблюдением врачей, которым она доверяет”, - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, говорится в документе, содокладчики выразили обеспокоенность утечкой информации о состоянии здоровья Ю.Тимошенко и медицинском лечении, которое она будет получать.

“Медицинская информация по определению является частной и конфиденциальной. Кроме того, вера в лечение и частная информация важны для успеха. Такие же утечки подрывают доверие и являются неприемлемыми”, - отмечено в заявлении.

Содокладчики призвали всех, кого это касается, не делать “вбросы” такой информации, как относительно Ю.Тимошенко, так и относительно других оппозиционных лидеров, осужденных “по политическим мотивам”.

Они также выразили обеспокоенность сообщениями о быстром ухудшении состояния здоровья бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

“Мы ожидаем, что власть обеспечит, что он будет получать такое же качественное лечение, как и госпожа Тимошенко”, - заявили содокладчики ПАСЕ.

В заявлении также отмечается, что во время пребывания в Киеве содокладчики обменялись мнениями с Президентом Украины Виктором Януковичем, что они расценили как сигнал его желания начать диалог по вопросам, вызывающим обеспокоенность ПАСЕ, выложенным в резолюциях Ассамблеи.

“Мы ожидаем, что это приведет к содержательным и конкретным результатам. Это нужно незамедлительно, в том числе в свете приближения парламентских выборов в стране”, - заявили содокладчики ПАСЕ.