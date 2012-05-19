Литвин ответил Гриценко и обобщил

В том числе они будут касаться непрозрачности при принятии тех или других законов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Рада”, комментируя заявление одного из народных депутатов, что В.Литвин берет деньги за принятие некоторых законопроектов.

“Дело в том, что не стоит реагировать на все выпады. Я понимаю, что они будут нарастать на этот счет”, - сказал В.Литвин.

Председатель ВР добавил, что «когда ты уверен в своей правоте, то ты можешь двигаться вперед». «Я взял себе за правило не отвлекаться», - сказал он.

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Как сообщалось, в блоге на “Украинской правде” председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий Гриценко обвинил В.Литвина “в получении приказа или денег” за прохождение с нарушением всех норм Регламента Закона «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечения их стабильного развития».

В ответ на своем официальном сайте председатель ВР написал, что соответствующий законопроект был подан в парламент еще 10 февраля 2012 года. Согласно требованиям Регламента (статья 93), предварительное рассмотрение законопроекта в главном комитете предусматривает, в первую очередь, принятие в тридцатидневный срок заключения о целесообразности включения соответствующего проекта в повестку дня сессии Верховной Рады. В то же время, вопрос целесообразности включения этого проекта закона в повестку дня 10-й сессии Верховной Рады не был решен комитетом на протяжении установленного законом срока. “Следовательно, на фоне игнорирования требований Регламента комитетом и увлечения блоговской публицистикой его председателя субъект законодательной инициативы и фракция Партии регионов затребовали одновременного рассмотрения взаимоувязанных законопроектов”, - указал В.Литвин.

При этом он отметил, что на пленарном заседании 17 мая председательствующий первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк сообщил о письме от Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны с просьбой перенести рассмотрение соответствующего законопроекта, и он был перенесен.