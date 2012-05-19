Колесниченко: мы добавили в закон о языках еще три региональных

Документ получил позитивное заключение Венецианской комиссии, заявил на пресс-конференции заместитель председателя фракции Партии регионов Вадим Колесниченко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он обратил внимание на то, что при разработке законопроекта об основах государственной языковой политики за основу был взят проект лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова. «Потому что в законе были заложены базовые принципы интеграции всех языковых групп в общее поле украинского законодательства. И требования ОБСЕ и СЕ – об интегрировании национальных меньшинств в общее тело любого государства. То есть не ассимиляция - насильственное понуждение к изменению своего языка, национальности и религии, а интеграция. Когда человек сохраняет свою идентичность и в то же время гармонично вписывается в общее тело государственной политики», - подчеркнул В.Колесниченко.

Он сообщил, что при разработке данного законопроекта были сделаны серьезные поправки, взяты за основу все замечания Венецианской комиссии.

«7 февраля нынешнего года данный законопроект внесен в повестку дня для рассмотрения на этой сессии ВР. За это время мы получили 18 научно-экспертных заключений разных вузов страны позитивного характера», - добавил депутат.

Он акцентировал внимание на том, что законопроект в полной мере соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. «Он обеспечивает использование региональных языков. А ведь Украина взяла обязательство защищать право на использование региональных языков еще 12 лет назад, но до сих пор ничего для этого не сделала», - отметил В.Колесниченко.

По его словам, законопроект обеспечивает использование региональных языков в местах компактного проживания людей, для которых негосударственный язык является родным. «А таких языков в рамках этого законопроекта у нас 16. Потому что мы добавили еще 3 языка, которые были рекомендованы Венецианской комиссией», - объяснил депутат.

В.Колесниченко обратил внимание на то, что государственный язык остается единственным и главным, и двуязычие данный законопроект не вводит, потому что это противоречит Конституции. «Вопрос языка – это вопрос прав человека. А мы строим правовое демократическое государство», - резюмировал он.