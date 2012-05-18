Ярузельский признался, что он смертельно болен

Ярузельскому несколько лет назад было предъявлено обвинение в связи с введением в 1981 году в Польше военного положения, существенно расширившего его полномочия как главы государства, которые он использовал для подавления оппозиции. Судебный процесс по его делу начался в 2008 году. Тогда судья попросил прокурора из Института национальной памяти предоставить показания свидетелей - Михаила Горбачева и Маргарет Тэтчер, после чего рассмотрение дела приостановилось.

"Мне уже 89 лет, я в очень плохом состоянии, так что жить мне осталось недолго. Умирать буду дома", - сообщил Ярузельский.

Ранее жена экс-президента Барбара сообщила газете, что у ее супруга лимфома и он проходит курс химиотерапии.

"Я очень плохо себя чувствую, поэтому почти не выхожу из дома. Я слишком слаб, чтобы куда-либо ездить или проводить время активнее", - сказал бывший глава польского государства.

Ярузельский родился в 1923 году в Польше. Перед Второй мировой войной его семья перебралась в Вильнюс. После установления там советской власти семью Ярузельских выслали в Сибирь, где он трудился на лесоповале. В годы войны будущий глава польского государства получил военное образование в Рязани, после участвовал в боях за освобождение Польши от фашистов в составе Первой Армии Войска Польского. После войны он сделал успешную военную и политическую карьеру. В 1968 году назначен министром обороны. После объявления в охваченной политическими беспорядками стране военного положения возглавил Военный совет национального спасения. Впоследствии занимал посты первого секретаря Польской объединенной рабочей партии, главы правительства. В 1989 году был избран президентом. В 1990 году уступил свой пост Леху Валенсе, после чего отошел от политической деятельности.