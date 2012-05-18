Кравчук говорит, что хочет возглавлять Ассамблею безвозмездно, то есть даром

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Здесь (в Конституционной ассамблее – УНИАН) нет оплаты. Я не хотел бы получать зарплату за то, что мы предпринимаем чрезвычайно важный исторический шаг. Поэтому ставить вопрос о вознаграждении было бы некорректно с моей точки зрения», - сказал Л.Кравчук.