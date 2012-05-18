Кравчук говорит, что хочет возглавлять Ассамблею безвозмездно, то есть даром

14:56, 18 мая 2012
Политика
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Первый Президент Украины, председатель Конституционной ассамблеи Леонид Кравчук считает некорректным получать денежное вознаграждение за работу в ассамблее. 

Леонід Кравчук
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Здесь (в Конституционной ассамблее – УНИАН) нет оплаты. Я не хотел бы получать зарплату за то, что мы предпринимаем чрезвычайно важный исторический шаг. Поэтому ставить вопрос о вознаграждении было бы некорректно с моей точки зрения», - сказал Л.Кравчук.

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