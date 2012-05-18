Политикам запретили критиковать власть

Правящее большинство ВР запретило депутатам критиковать власть. Об этом пишет Коммерсантъ-Украина.

Закон "О правилах этического поведения" был принят 265 народными депутатами большинства. Документ, авторами которого выступили сразу шесть народных депутатов фракций КПУ, Партии регионов, "БЮТ-Батькивщины", группы "Реформы ради будущего", обязал лиц, уполномоченных выполнять государственные функции (в том числе народных депутатов) или местного самоуправления, "обеспечивать положительную репутацию органов государственной власти и местного самоуправления, всячески содействовать укреплению доверия граждан к власти". Кроме того, закон запрещает государственным деятелям принимать пожертвования. В случае поступления такого предложения политик обязан "по возможности идентифицировать лицо", предложившее материальную помощь, и письменно проинформировать об инциденте специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции.

Согласно ст. 18 закона, за нарушение установленных им правил лица, уполномоченные выполнять государственные функции или местного самоуправления, будут нести дисциплинарную, административную, уголовную или материальную ответственность. Главное научно-экспертное управление парламента обратило внимание народных депутатов на то, что в законе не предлагается ни порядок привлечения к ответственности за нарушение требований, ни конкретные санкции.

Представители оппозиции заявили, что закон ограничивает их права. "Все выборы в мире проводятся за счет пожертвований. Если закон запретит критику власти и прием пожертвований, возникнут трудности с проведением избирательной кампании",— сказал "Ъ" народный депутат Вячеслав Коваль (НУНС). "Этот закон дает власти дополнительные рычаги влияния на оппозицию",— считает народный депутат Владимир Бондаренко ("БЮТ-Батькивщина"). "Понятно, что в ходе избирательной компании оппозиция будет критиковать власть, и я нарушу этот закон. Что мне за это будет? — возмутился народный депутат Юрий Грымчак (НУНС).— Большей глупости, чем принятие таких законов, нет!"