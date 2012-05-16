Тейшейру отправили в Африку
19:41, 16 мая 2012Политика
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Главой Представительства ЕС в Украине назначен Ян Томбинский.
Ян Томбинский займет место Тейшейры
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон назначила главой Представительства Европейского Союза в Украине Яна Томбинского.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Представительства ЕС.
Нынешний посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра назначен главой Представительства ЕС в Кабо-Верде.
***Я.Томбинский с 2007 года был послом Польши в Евросоюзе. До этого он был главой дипломатических представительств Республики Польша во Франции, Словении и Боснии и Герцеговине.
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