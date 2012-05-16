Попов встретился с инвалидами

«Киев – столица. Жить здесь престижно, но непросто. Прежде всего, если принять во внимание высокий темп жизни и высокие столичные цены. И больше всего трудности испытывают киевляне с ограниченными возможностями. В силу этих обстоятельств они имеют сравнительно низкие доходы. А отсюда и меньшие возможности для достойной, полноценной жизни. Поэтому обязанностью власти должно стать создание условий для лучшего медицинского обеспечения, учебы и работы людей с ограниченными возможностями», – сказал Александр Попов во время встречи с членами Координационного совета городских общественных организаций инвалидов.

«Я попросил организовать эту встречу потому, что мне важно услышать вас, услышать ваши предложения относительно того, что в первую очередь должна делать власть», – подчеркнул градоначальник.

Как сообщает пресс-служба КГГА, Киевская городская государственная администрация ищет новые формы работы с людьми, чьи физические возможности ограничены из-за болезни. По инициативе председателя КГГА Александра Попова направления, которые нуждаются в немедленном реагировании со стороны городской власти, будут теперь определять сами инвалиды.

Как сообщалось, Киевская горгосадминистрация определила приоритетом 2012 года социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения. В частности, по словам А Попова, в этом году в бюджете в 14 раз увеличена сумма на ежемесячную материальную помощь малообеспеченным. В частности, ее получают 13 тыс. детей-инвалидов и 34 тыс. инвалидов с пенсией меньше 1200 грн. В текущем году почти в пять раз увеличены расходы на оздоровление льготников, втрое больше денег потратят на средства реабилитации инвалидов.

Большое внимание городская власть уделяет и социальной реабилитации инвалидов. В частности, в этом году в Киеве откроется Центр социальной реабилитации детей-инвалидов. Все остановки скоростного трамвая и городской электрички оборудуются лифтами для подвоза инвалидов. Новый наземный транспорт, который закупается за средства горбюджета, полностью приспособлен для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. Идет работа по привлечению отечественных и зарубежных инвестиций для развития киевских предприятий, на которых работают люди с ограниченными возможностями. «Необходима реальна интеграция людей с ограниченными возможностями в открытый рынок труда», – сказал Александр Попов.

По мнению руководства КГГА, одной из первоочередных задач городской власти остается уровень медицинского обеспечения граждан с ограниченными физическими возможностями. «Предлагаю объединить усилия городской власти и общественных организаций для формирования перечня проблем, которые требуют немедленного решения и поиска путей их решения», – сказал Александр Попов.