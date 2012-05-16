Луценко - прокурору: Балбесом был, балбесом и остался

Представитель государственного обвинения по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Дмитрий Лобань не видит оснований для удовлетворения апелляции защиты экс-министра на приговор Печерского райсуда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в дебатах на заседании Апелляционного суда Киева, Д.Лобань сказал, что выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела, "существенных нарушений норм УПК не было, и назначенное наказание соответствует степени тяжести и личностям осужденных".

По его мнению, "защитой не приведено фактических данных, которые бы были основанием для отмены приговора".

Как сказал гособвинитель, таким образом, он не усматривает оснований для отмены приговора Ю.Луценко и его бывшему водителю Леониду Приступлюку.

Д.Лобань попросил суд оставить апелляцию защиты без удовлетворения. При этом выступление гособвинителя длилось несколько минут. В ходе выступления Д.Лобаня в зале слышался смех.

Другие представители гособвинения сообщили, что поддерживают позицию своего коллеги.

По окончании выступления Д.Лобаня Ю.Луценко сказал в его адрес: "Балбесом был, балбесом и остался".

Присутствующие на суде сторонники Ю.Луценко начали скандировать: "Ганьба!".

В судебном заседании объявлен перерыв до 14.00, после чего ожидается, что Ю.Луценко выступит с последним словом.