Адвокат Луценко призвал суд услышать аргументы защиты

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании суда в дебатах выступают защитники экс-министра.

В зале суда присутствуют все участники процесса и сам Ю.Луценко, отсутствует только представитель гражданского истца.

Выступая в дебатах, адвокат Ю.Луценко Оксана Дытынко призвала прислушаться к правовым аргументам защиты и признать приговор Печерского районного суда Киева незаконным и необоснованным.

"Суд вообще не пытался оценить те безусловные доказательства, что Луценко не совершал противоправных действий. Прошу услышать наши аргументы, принять решение, руководствуясь законом, отменить приговор, уголовное дело закрыть за отсутствием состава преступления", - сказала она.

На заседании выступает защитник экс-министра, его супруга Ирина Луценко.

Согласно процедуре рассмотрения апелляции, после дебатов предполагаются реплики и уход коллегии судей в совещательную комнату для принятия решения.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Ю.Луценко были выдвинуты обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям).

Генеральная прокуратура обвиняла экс-министра внутренних дел в нецелевом использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 годах.

Кроме того, Ю.Луценко обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя Леонида Приступлюка и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Также Ю.Луценко обвиняли в том, что в 2009 году он, будучи главой МВД, продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.Луценко Л.Приступлюка и назначил ему меру наказания в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года.