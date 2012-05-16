Тимошенко снова ждет гостей

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом шла речь вчера на встрече заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Пришко с содокладчиками Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-участниками Совета Европы Мариэттой де Пурбе-Лундин, Майлис Репс и секретарем Комитета Басом Кляйном, которые находятся с рабочим визитом в Украине.

«В подтверждение слов Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, который в ходе прошлой встречи с содокладчиками выразил свою готовность содействовать организации посещения представителями ПАСЕ Ю.Тимошенко, такая встреча с осужденной состоится завтра в г. Харькове», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины разрешила содокладчикам ПАСЕ посетить Ю.Тимошенко в больнице 16 мая.