Тимошенко снова ждет гостей
Сегодня в Харькове экс-премьер-министра Юлию Тимошенко посетят представители Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом шла речь вчера на встрече заместителя генерального прокурора Украины Анатолия Пришко с содокладчиками Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-участниками Совета Европы Мариэттой де Пурбе-Лундин, Майлис Репс и секретарем Комитета Басом Кляйном, которые находятся с рабочим визитом в Украине.
«В подтверждение слов Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, который в ходе прошлой встречи с содокладчиками выразил свою готовность содействовать организации посещения представителями ПАСЕ Ю.Тимошенко, такая встреча с осужденной состоится завтра в г. Харькове», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Государственная пенитенциарная служба Украины разрешила содокладчикам ПАСЕ посетить Ю.Тимошенко в больнице 16 мая.