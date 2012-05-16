Квасневский: украинские власти "делом Тимошенко" загнали себя в тупик

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал польским журналистам во вторник в Катовице экс-глава Польского государства Александр Квасневский, комментируя ситуацию в Украине.

Экс-президент, который был международным посредником в переговорах власти и оппозиции во время Помаранчевой революции в 2004 году, выразил надежду, что украинские власти в ближайшее время все-таки разрешат лечиться Ю.Тимошенко за рубежом.

Он сказал, что такое решение позволило бы снять напряжение в отношениях Украины и ЕС во время проведения финала чемпионата Европы по футболу, о бойкоте которого уже заявили ряд европейских политиков.

В то же время А.Квасневский назвал самым главным делом, за которым будут следить европейские политики, это выборы в Верховную Раду Украины.

"Если выборы будут честными, вне сомнения двери (в ЕС для Украины) останутся открытыми. Если выборы - не дай Бог - были бы нечестными, то двери закроются, и, к сожалению, боюсь, надолго", - сказал экс-президент, которого цитирует Wprost24.