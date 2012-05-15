Янукович хочет пользу от Таможенного союза «руками потрогать»
Украина будет искать взаимовыгодную модель сотрудничества с Таможенным союзом России, Казахстана и Беларуси.
|Янукович обещает ратифицировать Соглашение
«Все вопросы, касающиеся интеграции, остаются для нас вопросами, которые мы изучаем. Мы будем искать сегодня модель сотрудничества с Таможенным союзом», - сказал В.Янукович.
При этом он отметил, что Украина в ближайшее время рассмотрит вопрос относительно ратификации Соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.
«Скорее всего, мы в ближайшее время ратифицируем», - сказал Президент Украины.
В.Янукович заверил, что Украина будет занимать активную позицию в сотрудничестве с СНГ. По его словам, от этого выигрывают все стороны.
При этом Президент отметил, что по итогам 2012 года Украина стала четвертым по объемам торговым партнером России с объемом взаимной торговли 55 млрд дол.
«Эту цифру, как минимум, нужно сохранить, а лучше повысить, и на сегодняшний день идет увеличение товарооборота», - сказал В.Янукович.
Кроме того, В.Янукович отметил, что позиция Украины относительно сотрудничества с ЕврАзЭС не изменилась. По его словам, украинские должностные лица сейчас изучают экономические изменения в странах Таможенного союза.
«Мы увидим результаты и отчеты, и тогда можно будет о чем-то говорить. Сегодня еще рано, но, как говорят наши коллеги, позитива намного больше. У нас нет оснований им не верить, но вы знаете украинский менталитет – нужно увидеть, руками потрогать», - сказал В.Янукович.