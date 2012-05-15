Янукович хочет пользу от Таможенного союза «руками потрогать»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Все вопросы, касающиеся интеграции, остаются для нас вопросами, которые мы изучаем. Мы будем искать сегодня модель сотрудничества с Таможенным союзом», - сказал В.Янукович.

При этом он отметил, что Украина в ближайшее время рассмотрит вопрос относительно ратификации Соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

«Скорее всего, мы в ближайшее время ратифицируем», - сказал Президент Украины.

В.Янукович заверил, что Украина будет занимать активную позицию в сотрудничестве с СНГ. По его словам, от этого выигрывают все стороны.

При этом Президент отметил, что по итогам 2012 года Украина стала четвертым по объемам торговым партнером России с объемом взаимной торговли 55 млрд дол.

«Эту цифру, как минимум, нужно сохранить, а лучше повысить, и на сегодняшний день идет увеличение товарооборота», - сказал В.Янукович.

Кроме того, В.Янукович отметил, что позиция Украины относительно сотрудничества с ЕврАзЭС не изменилась. По его словам, украинские должностные лица сейчас изучают экономические изменения в странах Таможенного союза.

«Мы увидим результаты и отчеты, и тогда можно будет о чем-то говорить. Сегодня еще рано, но, как говорят наши коллеги, позитива намного больше. У нас нет оснований им не верить, но вы знаете украинский менталитет – нужно увидеть, руками потрогать», - сказал В.Янукович.