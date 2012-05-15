Кужель хочет услышать от Кличко четкий ответ на два вопроса

Об этом она заявила, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно перспектив оппозиционных сил выиграть выборы мэра Киева.

В частности, по словам А.Кужель, «печальный опыт» предыдущих выборов в Киеве, когда демократические силы не смогли договориться с Виталием Кличко о выдвижении единой кандидатуры, «заставляет сделать выводы из уроков прошлого».

А.Кужель заявила, что вынуждена констатировать, что последние заявления В.Кличко о том, что он не хочет быть мэром без полномочий, в руках которого нет ни бюджета, ни рычагов влияния, «сомнений не оставляет – Киев готовят к сдаче Партии регионов».

В связи с этим она предостерегает В.Кличко в третий раз не стать «злым роком, способствующим передаче столицы на разграбление очередной банде оккупантов», и отсутствием четкой политической линии и двойственностью политических убеждений предать интересы киевлян.

«Киев не может себе позволить проиграть мэрские выборы в третий раз. Мы не должны смириться с тем, чтобы снова сдать Киев. Это значит сдать Украину», - заявила А.Кужель, добавив: «Когда есть цель, и цель эта – не в стремлении выторговать себе лично политические дивиденды, не в страхе продешевить и продать себя дешевле рейтинговых оценок, а жить и бороться за людей, то для достижения этой цели мэрских полномочий вполне достаточно».

В связи с этим, А.Кужель заявила, что призывает В.Кличко публично дать до конца текущей недели четкий ответ - «да» или «нет» - на два вопроса: Первый – готов ли он поставить свое честное имя спортсмена Виталия Кличко залогом твердости своего решения о том, что выставляет свою кандидатуру от объединенной оппозиции на пост мэра в городе Киеве? Второй - осознает ли он меру ответственности перед киевлянами, которых он своим возможным отказом от баллотирования за месяц до дня выборов, просто передает «в рабство»?

«В случае, если Виталий Кличко подтверждает свой отказ баллотироваться в мэры от объединенной оппозиции, обращаюсь к КОДу с предложением немедленно прекратить с ним затянувшийся процесс переговоров и выдвинуть единую кандидатуру на пост мэра от объединенных демократических оппозиционных сил», - сказала А.Кужель.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, что таким единым кандидатом, может быть и она – ведь в конце прошлого и начале текущего года сама А.Кужель говорила о возможности баллотироваться в мэры столицы – политик сказала: «Я не настаивала на себе, я тогда предложила как один из вариантов, потому что меня хорошо знают предприниматели, я люблю Киев и понимаю, что здесь делать. У меня есть опыт государственной службы и местного самоуправления. Но когда определили, что оппозиция поддержит Кличко, я сказала, что никогда не выступлю против, т.к. должен идти один человек, чтобы он победил. Поэтому ни в коем случае против него никто не пойдет, и он должен это понимать».

При этом, говоря о рейтинге В.Кличко, А.Кужель отметила, что у него самое большое количество процентов, потому что против него никого не выставляют.

«А он это понимает? Есть два лагеря – власть и мы, все остальное – от лукавого. Нельзя сейчас личные амбиции поставить выше интересов страны», - сказала она.