Европейские социал-демократы готовы разорвать соглашение с ПР

Об этом рассказал в интервью Deutsche Welle Ганнес Свобода, евродепутат от Австрии, который возглавляет фракцию Прогрессивного альянса социал-демократов, с 2010 года имеет соглашение о сотрудничестве с украинскойи «партией власти».

«И я, и Мартин Шульц, осознавали риски, связанные с подписанием этого соглашения. Но тогда нашу инициативу поддерживало много людей, в том числе послы многих стран, которые на тот момент работали в Украине. Думаю, попробовать стоило. Но до сих пор я не видел существенной готовности украинской стороны прислушаться к нашим замечаниям и предложениям. Де-факто, это соглашение заморожено. Если в течение следующих месяцев не произойдет радикальных изменений в Украине, я выступаю за расторжение этого соглашения », - сказал главный социал-демократ.

Среди требований, которые сделают возможным продолжение сотрудничества европейской партии с ПР, Свобода назвал прозрачность и открытость судебных процессов, ограничение влияния олигархов и готовность проводить реформы.

Если этого не произойдет, то европейские социал-демократы не смогут продолжать сотрудничество с украинской властной партией.

«Я напишу письмо Партии регионов, в котором дам понять, что сотрудничество было слишком односторонним: мы делали предложения, которые Партия регионов не принимала. Уже в эту среду у меня будет встреча с премьер-министром Азаровым. Я дам ему понять, что мы не готовы компрометировать себя действующим соглашением, которое может быть использовано Партией регионов как опосредованная поддержка. Эта поддержка может касаться только демократизации страны и обеспечения верховенства права », - сказал главный «партнер» ПР в Европе.