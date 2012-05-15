Синоптики пугают грозами и градом

16-17 мая в западных областях, днем 17 мая в Украине ожидаются сильные дожди. В Карпатах пройдут очень сильные дожди, 17 мая - с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, по всей Украине ожидаются грозы, в отдельных районах град.

В западных областях температура ночью 6-11°, днем - 15-20°, во Львовской и Ивано-Франковской областях - 10-15°, в Карпатах на протяжении суток 4-9° тепла. Лишь ночью в восточной части и в Приазовье осадков не ожидается, температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-восточный с переходом на западе на северо-западный, 7-12 м/с, при грозах местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и области пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах слабый град. Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

15 мая температура воды в Черном море 15-19°, в Азовском море - 19-23°, в Днепре в районе Киева 19°.