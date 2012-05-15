Украина может заменить европейцев на Евро-2012 чиновниками из Кремля

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил посол Украины в России Владимир Ельченко.

«Я уверен, что и Президент РФ, и глава правительства будут приглашены, если еще не были приглашены на некоторые игры, которые состоятся на территории Украины», - сказал В.Ельченко.

Комментируя намерения некоторых европейских лидеров бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине, посол отметил, что выступает категорически против смешивания спорта и политики.

«В случае Евро-2012, я уверен, что речь не идет о каком-то бойкоте, речь идет о нежелании посещать некоторыми политиками матчи в Украине – это их личное дело, думаю, что на настроение болельщиков это не повлияет», - сказал посол.

В то же время, он пожалел, что во время жеребьевки национальная сборная России по футболу не попала в группу, которая будет играть в Украине, что привело бы к значительному увеличению в Украине российских туристов. По его словам, анализ показывает, что российская сборная сможет сыграть в Украине только в финале.

В.Ельченко выразил убеждение, что в случае попадания россиян в финал, на этом матче обязательно будут присутствовать руководители России, в другом случае – это будет зависеть от их интереса к футболу.

В то же время, В.Ельченко отметил, что следует ожидать приезда большого количества россиян в Донецк из ближайших регионов РФ.