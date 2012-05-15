Защита Тимошенко будет искать правды в Страсбурге - без решения спецсуда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

По его словам, Высший специализированный суд Украины пытается тянуть с рассмотрением кассационной жалобы.

«Сегодняшнее заседание (суда) мы считаем окончательным решением и идем в Европейский суд по правам человека», - сказал С.Власенко, комментируя решение о переносе на 26 июня рассмотрения кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор Печерского райсуда и решение Апелляционного суда Киева по «газовому» делу.

Адвокат отметил, что в своем обращении в Европейский суд защита будет опираться на ст. 6 регламента суда, а именно - «Право на справедливый суд».

С.Власенко сообщил, что теперь защита Ю.Тимошенко обжалует в ЕСПЧ весь приговор по «газовому делу». Он отметил, что жалобу в ЕСПЧ планируется направить в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решения судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.

Сегодня, 15 мая, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьер-министра Ю.Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева по «газовому делу» на 26 июня из-за отсутствия подсудимой.