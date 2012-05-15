Защита Тимошенко будет искать правды в Страсбурге - без решения спецсуда
Адвокаты Тимошенко намерены обжаловать приговор Печерского суда по «газовому делу» в Европейском суде по правам человека, не ожидая решения суда кассационной инстанции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко.
По его словам, Высший специализированный суд Украины пытается тянуть с рассмотрением кассационной жалобы.
«Сегодняшнее заседание (суда) мы считаем окончательным решением и идем в Европейский суд по правам человека», - сказал С.Власенко, комментируя решение о переносе на 26 июня рассмотрения кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор Печерского райсуда и решение Апелляционного суда Киева по «газовому» делу.
Адвокат отметил, что в своем обращении в Европейский суд защита будет опираться на ст. 6 регламента суда, а именно - «Право на справедливый суд».
С.Власенко сообщил, что теперь защита Ю.Тимошенко обжалует в ЕСПЧ весь приговор по «газовому делу». Он отметил, что жалобу в ЕСПЧ планируется направить в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.
В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.
22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решения судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.
Сегодня, 15 мая, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьер-министра Ю.Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева по «газовому делу» на 26 июня из-за отсутствия подсудимой.