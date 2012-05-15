Янукович после обеда встретится с Путиным
10:23, 15 мая 2012Политика
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Сегодня в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Украины Виктора Януковича и Российской Федерации Владимира Путина.
Янукович будет иметь разговор с Путиным перед заседанием Совета глав государств-участников СНГ
Встреча предусмотрена программой рабочего визита в РФ главы Украинского государства, которую имеет в своем распоряжении УНИАН.
Предварительно предполагается, что Президент Украины по прибытии в Москву сегодня после обеда сначала проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой, после этого встретится с представителями украинских СМИ.
Согласно программе, после завершения указанных мероприятий в 18.30 (по киевскому времени) В.Янукович примет участие в неформальном заседании Совета глав государств - участников СНГ, а затем - в неформальном обеде глав государств - участников Содружества.
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