Янукович после обеда встретится с Путиным

Встреча предусмотрена программой рабочего визита в РФ главы Украинского государства, которую имеет в своем распоряжении УНИАН.

Предварительно предполагается, что Президент Украины по прибытии в Москву сегодня после обеда сначала проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой, после этого встретится с представителями украинских СМИ.

Согласно программе, после завершения указанных мероприятий в 18.30 (по киевскому времени) В.Янукович примет участие в неформальном заседании Совета глав государств - участников СНГ, а затем - в неформальном обеде глав государств - участников Содружества.