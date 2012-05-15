Регионалы заняли президиум Верховной Рады

09:54, 15 мая 2012
Политика
2593 0

Несколько депутатов из фракции Партии регионов собрались в президиуме парламента с тем, чтобы не допустить блокирования работы Верховной Рады оппозицией.  

Верховна рада

Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме сейчас находятся три народных депутата из фракции Партии регионов – Олег Царев, Петр Цюрко и Юрий Болдырев.

Также несколько народных депутатов из фракции Партии регионов сидят в правительственной ложе.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter