Регионалы заняли президиум Верховной Рады
09:54, 15 мая 2012Политика
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Несколько депутатов из фракции Партии регионов собрались в президиуме парламента с тем, чтобы не допустить блокирования работы Верховной Рады оппозицией.
|Регионалы сыграли на опережение
Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме сейчас находятся три народных депутата из фракции Партии регионов – Олег Царев, Петр Цюрко и Юрий Болдырев.
Также несколько народных депутатов из фракции Партии регионов сидят в правительственной ложе.
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