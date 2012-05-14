США настаивают на освобождении Тимошенко

США настаивают на освобождении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине, размещенной на сайте Посольства по результатам посещения Ю.Тимошенко Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джоном Теффтом и заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Томасом Мелия.

"Правительство Соединенных Штатов Америки, как и ранее, глубоко обеспокоено обращением с госпожой Тимошенко и условиями ее заключения. Мы продолжаем призывать украинскую власть, чтобы она обеспечила госпоже Тимошенко доступ к надлежащей медицинской помощи. Перевод ее в больницу под наблюдением специалиста – первый позитивный шаг в этом направлении. Мы приветствуем и решение правительства Украины удовлетворить просьбу Госсекретаря Клинтон о предоставлении послу США разрешения посетить госпожу Тимошенко", - говорится в заявлении Посольства США в Украине.

Правительство США, как и ранее, призывает освободить Ю.Тимошенко из заключения, так же, как и других членов ее бывшего правительства, а также полностью восстановить их гражданские и политические права, отмечается в заявлении.

На сайте отмечается, что Дж.Теффт и Т.Мелия также передали Ю.Тимошенко послание Госсекретаря Хиллари Клинтон, в котором она выражает обеспокоенность ее лечением.