Оппозиция хочет услышать реакцию МИД на демарш европейских политиков

12:38, 14 мая 2012
Политика
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Фракции «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС предлагают в пятницу заслушать в парламенте информацию главы МИД Константина Грищенко относительно реакции Украины на бойкот со стороны ведущих европейских политиков.

Кожемякин озвучил предложение коллег

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин.

Он предлагает в пятницу пригласить на Час вопросов к правительству министра иностранных дел Украины «относительно информирования о реакции Украины на те демарши и бойкоты, которые сегодня демонстрируют лидеры Европы по отношению к нашему государству».

В ответ председатель Верховной Рады Владимир Литвин напомнил, что в минувшую пленарную пятницу планировалось заслушать информацию вице-премьер-министра Сергея Тигипко относительно выполнения социальных инициатив Президента Украины, поэтому именно этот вопрос будет рассматриваться 18 мая.

Фракции Партии регионов и Народной партии поддержали инициативу В.Литвина о заслушивании в пятницу С.Тигипко.

В то же время В.Литвин добавил, что необходимо обратиться в МИД Украины, чтобы министр «был готов ответить на вопросы народных депутатов».

По словам председателя парламента, «надо только выяснить, не будет ли министр иностранных дел Украины в это время в командировке».

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