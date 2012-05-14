Оппозиция хочет услышать реакцию МИД на демарш европейских политиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин.

Он предлагает в пятницу пригласить на Час вопросов к правительству министра иностранных дел Украины «относительно информирования о реакции Украины на те демарши и бойкоты, которые сегодня демонстрируют лидеры Европы по отношению к нашему государству».

В ответ председатель Верховной Рады Владимир Литвин напомнил, что в минувшую пленарную пятницу планировалось заслушать информацию вице-премьер-министра Сергея Тигипко относительно выполнения социальных инициатив Президента Украины, поэтому именно этот вопрос будет рассматриваться 18 мая.

Фракции Партии регионов и Народной партии поддержали инициативу В.Литвина о заслушивании в пятницу С.Тигипко.

В то же время В.Литвин добавил, что необходимо обратиться в МИД Украины, чтобы министр «был готов ответить на вопросы народных депутатов».

По словам председателя парламента, «надо только выяснить, не будет ли министр иностранных дел Украины в это время в командировке».