Оппозиция хочет услышать реакцию МИД на демарш европейских политиков
Фракции «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС предлагают в пятницу заслушать в парламенте информацию главы МИД Константина Грищенко относительно реакции Украины на бойкот со стороны ведущих европейских политиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин.
Он предлагает в пятницу пригласить на Час вопросов к правительству министра иностранных дел Украины «относительно информирования о реакции Украины на те демарши и бойкоты, которые сегодня демонстрируют лидеры Европы по отношению к нашему государству».
В ответ председатель Верховной Рады Владимир Литвин напомнил, что в минувшую пленарную пятницу планировалось заслушать информацию вице-премьер-министра Сергея Тигипко относительно выполнения социальных инициатив Президента Украины, поэтому именно этот вопрос будет рассматриваться 18 мая.
Фракции Партии регионов и Народной партии поддержали инициативу В.Литвина о заслушивании в пятницу С.Тигипко.
В то же время В.Литвин добавил, что необходимо обратиться в МИД Украины, чтобы министр «был готов ответить на вопросы народных депутатов».
По словам председателя парламента, «надо только выяснить, не будет ли министр иностранных дел Украины в это время в командировке».