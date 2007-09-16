Тимошенко комментирует установку памятника «жертвам ОУН-УПА»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает не поднимать вопросы, которые разъединяют Украину и вызывают агрессию среди украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в субботу в Керчи, по просьбе журналистов комментируя установку в Симферополе памятника «жертвам ОУН-УПА».

По словам лидера БЮТ, украинцам нужно жить сегодняшним днем, необходимо искать точки соприкосновения и нужно как можно меньше поднимать вопросы, разрушающие единство и способствующие противостоянию среди населения страны. При этом Ю.ТИМОШЕНКО призвала граждан Украины знать свою историю и не забывать своих героев.

Она также добавила, что БЮТ «не будет делать ни одного шага, который возбуждает агрессию, расколы, взаимные противостояния».

«Мы постараемся в этих вопросах найти гармоничную единую линию, которая не разрушает мировоззрение, интересы ни одной социальной и национальной группы», - подчеркнула лидер БЮТ.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября на площади Советской в Симферополе был открыт монумент «В память о жертвах советского народа, павших от рук пособников фашистов – вояк ОУН-УПА и других коллаборационистов». Памятник, выполненный скульптором Евгением ЯБЛОНСКИМ на средства, собранные коммунистами Украины и крымчанами, называется «Выстрел в спину». Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО в ходе открытия памятника заявил, что БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона» являются последователями ОУН-УПА и возрождают неофашизм.