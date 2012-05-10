Пшонка поблагодарил немецких врачей

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, сегодня В.Пшонка выразил благодарность по дипломатическим каналам. «Генеральная прокуратура благодарна немецким врачам за то, что они неоднократно приезжали, за то, что они и сейчас сотрудничают с украинскими коллегами. По нашему мнению, участие немецких врачей значительно уменьшило безосновательное нагнетание ситуации вокруг лечения Ю.Тимошенко”, - заметил генпрокурор.

Он добавил, что Ю.Тимошенко неоднократно отказывалась начинать реабилитационный курс, хотя все условия для этого были созданы в больнице г. Харькова еще месяц назад.

“Генеральная прокуратура выражает надежду, что совместная работа украинских и немецких медиков станет залогом разграничения политических, правовых и медицинских процессов вокруг дела Ю.Тимошенко», - отметил В.Пшонка.

Кроме того, в ГПУ отметили, что состояние соблюдения законов Украины в сфере медицинского обеспечения заключенных в стране постоянно находится на контроле органов прокуратуры, принимаются меры для улучшения ситуации с соблюдением прав заключенных на медицинскую помощь в учреждениях пенитенциарной системы.

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Как сообщал УНИАН, утром 9 мая экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко привезли в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове.

Рекомендованный международной медицинской комиссией курс реабилитации будут проводить врач из немецкой клиники «Шарите» доктор Лутц Хармс совместно с украинскими врачами.

9 мая Л.Хармс заявил, что Ю.Тимошенко прекратила голодовку.

На вопрос, как в целом чувствует себя Ю.Тимошенко, Л.Хармс ответил, что имеют место последствия голодовки, «она очень ослаблена, но мы рады потому, что можем начать восстанавливать ее силы».

Напомним, Ю.Тимошенко объявила голодовку 20 апреля, заявив, что ее избили трое сотрудников Качановской колонии во время принудительной госпитализации в больницу в Харькове.

Представители правоохранительных органов отвергли факт избиения Ю.Тимошенко и то, что она голодает.