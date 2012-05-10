Судмедэкспертиза выявила два кровоподтека на теле Тимошенко

Судмедэкспертиза выявила два кровоподтека на теле экс-премьера Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Харьковской медицинской академии последипломного образования Александр Гуров.

«Соответствующим заключением они (судмедэксперты – УНИАН) признали, что на теле (Тимошенко – УНИАН) есть два кровоподтека. Их происхождение мне интересно. Трижды ей предлагали пройти обследование, чтобы дать соответствующе заключение, но трижды был отказ», - сказал А.Гуров.

Он отметил, что это заключение было сделано во время посещения Ю.Тимошенко работниками Качановской колонии Харькова.

А.Гуров отметил, что речь идет о судебно-медицинском обследовании Ю.Тимошенко, которое было проведено 26 апреля.

«Есть акт посещения заключенной, подписанный тремя медицинскими работниками», - сказал А.Гуров. Он объяснил, что этот акт подписали начальник медицинской части Качановской колонии, дежурный врач, медицинская сестра, а также четвертый человек, который не является работником этой колонии. При этом он не уточнил, кто этот человек.

«Других письменных документов, содержащих данные медицинского характера относительно изменений на теле Юлии Владимировны, не существует. «Я редко встречал человека, который отказывался бы зафиксировать повреждения», - отметил А.Гуров.