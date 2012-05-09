Янукович обменялся впечатлениями с Путиным
18:19, 09 мая 2012Политика
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Вслед за беседой с Дмитрием Медведевым последовал телефонный разговор Янукович - Путин.
Президенты Украины и РФ обменялись впечатлениями
Президент Украины Виктор Янукович и президент России Владимир Путин поздравили друг друга с Днем Победы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля, по итогам телефонного разговора глав государств двух стран.
«Главы государств обменялись самыми тёплыми поздравлениями в связи с общим для российского и украинского народов праздником Великой Победы, поделились впечатлениями от состоявшихся в обеих странах массовых торжественных мероприятий чествования ветеранов», - говорится в сообщении.
В ходе беседы были также затронуты вопросы подготовки планируемого на этот месяц неформального саммита Содружества Независимых Государств в Москве.
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