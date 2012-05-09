Тимошенко вывезли из Качановской колонии

Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко вывезли из Качановской исправительной колонии.

Как передает корреспондент УНИАН,около 7.00кортежв составеболее 10автомобилей всопровождении ГАИвыехал из воротКачановскойколонии,гдеЮ.ТимошенкоотбываетприговорПечерского суда. На эту минутув управлении Государственнойпенитенциарной службыУкраины в Харьковскойобласти получитьинформциюо том,Ю.Тимошенкодействительнобыла в одномиз автомобилей,не удалось. Как сообщалось,сегодня Ю.Тимошенко,по предварительному согласию,будетгоспитализированав Центральную клиническую больницуУкрзализныци вХарькове.Как утверждаетзащитаЮ.Тимошенко,лечениемэкс-премьеразайметсяисключительно врач-невропатологберлинской клиники"Шарите"ЛутцХармс.



В эти минутыпередбольницей вожиданиигоспитализацииЮ.Тимошенкособрались журналисты.На территории медучрежденияусилена охрана.

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