Партия регионов о Тимошенко, Солане, иллюзиях и трудностях перевода

Партия регионов называет иллюзией заявление БЮТ о том, что Генеральный секретарь Совета Министров ЕС, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА признает Юлию ТИМОШЕНКО лидером Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

«БЮТовцами прилагаются титанические усилия по созданию иллюзии фактического признания Юлии ТИМОШЕНКО известными зарубежными политиками в качестве едва ли не лидера Украины», - отмечается в заявлении.

В качестве аргумента пресс-служба Партии регионов приводит сообщение пресс-службы БЮТ о встрече Ю.ТИМОШЕНКО с Х.СОЛАНОЙ. В сообщении утверждалось, что «Х.СОЛАНА также заявил, что сразу после выборов он настроен на новую встречу с Ю.ТИМОШЕНКО как лидером этой страны».

Пресс-служба Партии регионов объясняет такую формулировку содержания встречи Ю.ТИМОШЕНКО с Х.СОЛАНОЙ тем, что «роль переводчика в ходе встречи исполнял один из наиболее преданных соратников лидера БЮТ Григорий НЕМЫРЯ». «Вероятно, в стремлении угодить ее гипертрофированному самолюбию и болезненному тщеславию он «сделал» перевод приятным для ушей Юлии Владимировны», - отмечается в заявлении.

Пресс-служба считает, что «создание подобных «информационных поводов» не имеет ничего общего с честной политической борьбой».

«Кроме того, от подобной «вольной интерпретации» слов высокопоставленных европейских чиновников до международного скандала – один шаг», - подчеркивает пресс-служба Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе встречи лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Х.СОЛАНОЙ обсуждались вопросы проведения внеочередных выборов в Верховную Раду. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она информировала Х.СОЛАНУ о том, что если у демократических сил не хватит голосов для формирования своего правительства, то БЮТ не будет входить в широкую коалицию. При этом, отметила она, вопрос относительно ее возможного премьерства не затрагивался.

«Сейчас рано обсуждать такие вещи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Х.СОЛАНА отметил, что Украине необходимо провести честные и прозрачные досрочные выборы в ВР и после этого быстро сформировать новый Кабинет министров. Он подчеркнул, что именно новый Кабмин должен принять меры по обеспечению стабильности в Украине.

«Надеюсь, что после окончания выборов Украина получит новые возможности», - сказал Х.СОЛАНА. Он также отметил, что сразу после проведения 30 сентября досрочных выборов в ВР в Украине настроен на встречу с лидером БЮТ. Х.СОЛАНА считает такую встречу с Ю.ТИМОШЕНКО необходимой “как с одним из лидеров этого государства, поскольку отношения между Украиной и ЕС не стоят на месте”.