Немыря: перенос саммита - дипломатическая катастрофа для режима Януковича

Бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции, заместитель председателя партии "Батьківщина" Григорий Немыря считает перенос ялтинского саммита глав государств Центральной Европы "дипломатической катастрофой для режима Януковича".

Об этом Г.Немыря заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

"Это дипломатическая катастрофа и диагноз режиму Януковича. К тем, кто заражен вирусом авторитаризма, не приезжают. В то же время это является сигналом поддержки и солидарности с Юлией Тимошенко и украинским обществом, которое исповедует общие европейские ценности демократии, прав человека и верховенства права", - сказал Г.Немыря.

Экс-вице-премьер выразил благодарность представителям демократического сообщества за поддержку и солидарность с лидером оппозиции. "Мы благодарны европейским лидерам за их поддержку Украины и за дистанционирование от Президента Януковича, который внедряет методы политического каннибализма в европейской стране", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в МИД сообщили, что Украина переносит саммитв Ялте из-за того, что ряд глав европейских государств не смогут принять в нем участия.

До этого пять Президентов европейских стран, в частности Румынии, Албании, Хорватии, Чехии и Черногории, прямо заявили об отказе от участия в саммите из-за дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Президент Германии не заявлял об этомо прямо, но именно эта причина отказа вытекала из комментариев МИД Германии.

Кроме того, Президенты Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии, Австрии и Словении отказались прибыть на саммит, официально сославшись на другие причины; при этом в некоторых случаях все же была выражена обеспокоенность делом Ю.Тимошенко.

Подтвердили свое участие в саммите Президенты Литвы, Польши, Словакии и Молдовы.