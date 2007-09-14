Блок Тимошенко непричастен к внутренним разборкам харьковских регионалов

Харьковская областная организация БЮТ заявляет о своей непричастности к организации пикета сторонников Партии регионов у здания центрального офиса партии в Киеве с требованием исключить из рядов партии мэра Харькова Михаила ДОБКИНА и секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской облорганизации БЮТ, переданном УНИАН.

«Это внутрипартийная разборка между областным и городским партийными кланами Партии регионов на Харьковщине, к которой БЮТ не имеет никакого отношения», – сказано в заявлении БЮТ.

В сообщении отмечается, что все обвинения в адрес БЮТ являются «плодом больной фантазии» харьковского городского руководства Партии регионов, «которое панически боится, что Виктор ЯНУКОВИЧ исполнит обещание, данное харьковчанам - отправить в отставку чиновников, дискредитирующих его партию в глазах харьковчан».

М.ДОБКИН, исключения из партии которого добиваются рядовые члены Партии регионов, ранее заявлял, что «на самом деле эти люди наняты Блоком Юлии Тимошенко».

Как уже сообщалось, с 12 сентября возле офиса Партии регионов по улице Липской в Киеве проходит пикет харьковских сторонников Партии регионов с требованиями исключить из партии М.ДОБКИНА и Г.КЕРНЕСА.

В то же время, сегодня СМИ распространили информацию о нападении на митингующих. В частности, как передают «Подробности», возле главного офиса ПР на пикетчиков-"регионалов" из Харькова совершено нападение. По словам участника акции Владимира НИКИТИНА, к офису подъехал автобус с харьковскими номерами, из которого вышли человек 30 спортивного телосложения, которые стали толкать собравшихся пикетчиков, оттесняя их от офиса. "Потом они цинично надругались над партийной символикой, - цитируют «Подробности» В.НИКИТИНА.