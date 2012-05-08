Турчинов успел в суде обсудить с Луценко программу действий (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», разговор состоялся во время перерыва в заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает апелляцию Ю.Луценко на приговор Печерского райсуда.

«Мы обсудили вопрос совместной работы во время проведения Форума объединенной оппозиции 12 мая», - сообщил А.Турчинов, добавив, что у Ю.Луценко «боевое настроение».

По его словам, во время разговора Ю.Луценко высказал свои предложения относительно совместной программы оппозиции, которая будет обсуждена на Форуме.

«Этот, в частности, вопросы борьбы с коррупцией, вопросы люстрации судей, следователей, прокуроров, которые несут ответственность за подделку дел в отношении лидеров оппозиции, и всех тех судей, которые нарушали судопроизводство в Украине и приговоры которых были отменены Европейским судом», - сообщил А.Турчинов.

«Это очень важные вопросы, поскольку они касаются не только политики, а касаются каждого гражданина, который сегодня лишен права на защиту», - добавил он.

По мнению А.Турчинова, «восстановление судопроизводства – это один из важных аспектов, от которого зависит восстановление европейского демократического пути Украины».

Комментируя сегодняшний судебный процесс по делу Ю.Луценко, А.Турчинов отметил, что по тому решению, которое сегодня будет вынесено в Апелляционном суде, можно будет понять, каким будет приговор.

По его мнению, есть все основания для возобновления следствия, «которое отсутствовало во время рассмотрения сфабрикованного дела».

«Вопрос преследования политических узников в Украине обсуждается во всем мире, и я убежден, что действия оппозиции и поддержка демократического мирового сообщества приведет к тому, что в Украине будет восстановлен демократический строй, который сегодня разрушила эта власть», - резюмировал А.Турчинов.