Попов верит, что на День Киева уже сможет гулять по Андреевскому спуску

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Андреевской спуск мы бы хотели успеть сдать ко Дню Киева, и мы это сделаем», - отметил А.Попов.

В то же время он добавил, что на исторической улице на следующие месяцы могут остаться работы по реконструкции фасадов домов, которые на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии и нуждаются не в одном, а в нескольких месяцев для того, чтобы привести их в нормальное состояние.

По словам председателя КГГА, большинство таких домов – частные.

«Но на День Киева можно будет гулять по Андреевскому», - заверил А.Попов.

Как сообщал УНИАН, День Киева традиционно празднуется в последние выходные мая. В 2012 году День Киева приходится на 25-27 мая.