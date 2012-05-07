Тимошенко попросила Европу помочь народу Украины

Об этом говорится в ее обращении, переданному агентству УНИАН пресс-службой партии «Батькивщина».

Ю.Тимошенко выразила благодарность всем лидерам демократических стран, руководителям Европейского Союза и Европейской народной партии, многомиллионной украинской диаспоре и ее главам, правозащитным и общественным организациям мира, дипломатическому корпусу иностранных государств в Украине за то, что “они сильно и единодушно стали на защиту Украины от авторитарного режима Януковича, на защиту бесценной свободы, прав людей и настоящих ценностей”.

Ю.Тимошенко отметила, что Украина “в большой беде”, потому что ее “взяли в плен несколько кланов, присваивают ее финансовые и материальные ресурсы, выстраивают диктатуру”.

Как заявила Ю.Тимошенко, в Украине “может просто не быть больше честных выборов”. По ее словам, нужна помощь, потому что “народ Украины самостоятельно с этим не справится, слишком сильный, циничный и жестокий враг”.

«Я прошу весь демократический мир в этот исторический для Украины момент объединить усилия с гражданским обществом, оппозицией, народом Украины в отстаивании свободной, демократической, европейской Украины. Пока не поздно, поскольку мы в одном шаге от «точки невозврата», - отметила Ю.Тимошенко.

Она поблагодарила за поддержку всех своих сторонников, единомышленников, которые “жертвенно начали голодовку в знак солидарности со мной”, однако обратилась к ним с просьбой «не наносить удар по своему здоровью, не брать на себя тяжелое испытание, потому что я на собственном опыте знаю, как трудно в голодовке проживать каждый день и даже каждый час, сколько душевных и физических сил это требует”.

“Я вас прошу прекратить голодовку! Я и без таких тяжелых самопожертвований знаю, что вы преданы нашей идее, нашей борьбе, и нет такой силы, чтобы вас сломить”, - отметила Ю.Тимошенко.