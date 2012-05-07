Эксперты считают, что Тимошенко отпустят за границу до начала Евро-2012

Вслед за отказом глав некоторых государств посетить саммит президентов Центральной Европы, который пройдет в Ялте, посыпались заявления, что многие высокопоставленные зарубежные политики и даже коронованные особы в знак протеста решили не ехать в Украину на Евро-2012. Вчера стало известно, что принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии, решил не присутствовать на матчах сборной Англии в Донецке и Киеве, пишет "Комсомольская правда в Украине".

Депутаты от ПР в сложившейся ситуации большой проблемы не видят. Мол, вспомните историю - часто ли из-за политики игнорировались спортивные мероприятия. Да и на футболе главные не VIP-чиновники, а обычные болельщики.

По мнению украинских экспертов, демарш европейских политиков скорее напоминает шантаж, выходящий за рамки дипломатических отношений. При этом вопрос - виновна ли экс-премьер - на повестке дня уже не стоит.

Конечно, считают политологи, можно было бы реабилитировать Тимошенко и "усмирить" пыл Европы путем судебного решения. Тем более что 15 мая Высший специализированный суд начнет рассматривать кассацию Юлии Владимировны по газовому делу. Однако в этом сценарии есть и свои нюансы.

- Думаю, ее освободят до футбольного чемпионата Евро-2012. И такое решение примут на уровне какого-то министерства, допустим, МВД или Минюста. Речь не идет о том, чтобы снять судимость. Ее просто под каким-то предлогом - допустим, лечения - отправят за рубеж, - считает Небоженко.

Между тем уже три страны заявили о желании открыть двери своих лучших медицинских учреждений для лечения Тимошенко. Сначала о желании лечить экс-премьера заявила Германия, потом - Россия, а вчера список сердобольных пополнила Швейцария. Сама же Тимошенко, как стало известно в пятницу, готовится к переезду в харьковскую больницу. Правда, лечить ее будут немецкие врачи. В прошедшие выходные в клинике вовсю шла подготовка. Известно, что Тимошенко отправят в ту же палату, в которой она побывала ранее.