Швейцарцы тоже заявили о готовности принять Тимошенко

Об этом заявил глава Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер в интервью газете "Нойе Цюрхер Цайтунг", передает ИТАР-ТАСС.

"Если Европейский Союз, Германия и Украина этого хотят, мы готовы взять на себя посредническую роль и, с другой стороны, - помочь", - сказал он. Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии признал, что Берн находится в контакте с Киевом по делу Ю.Тимошенко.

Д.Буркхальтер также высказал сомнение в том, что "из-за дела Тимошенко стоит бойкотировать чемпионат Европы по футболу, стартующий в следующем месяце в Польше и Украине".

"Не думаю, что угрозы бойкота помогут в этой ситуации", - сказал он, отметив, что представитель швейцарского правительства поедет на Евро-2012, как то и было запланировано.

В Европе, включая Германию, в последние дни неоднократно звучали призывы бойкотировать футбольное первенство. В правительстве ФРГ дали понять, что канцлер Ангела Меркель может отказаться от посещения Украины во время чемпионата в зависимости от дальнейшей судьбы экс-премьера Юлии Тимошенко.

Ю.Тимошенко отбывает семилетний срок заключения в Качановской исправительной колонии в Харькове за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году.

Раннее готовность принять на лечение Ю.Тимошенко высказывали в Германии и России.